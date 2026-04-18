Lang, 820 minuti e zero gol in campionato: il Galatasary non è più convinto. Che fine farà?

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Dal primo febbraio ad oggi, l'esterno olandese del Napoli ha deluso le attese al Galatasaray con numeri molto al di sotto delle aspettative.

820 minuti in campo dal primo febbraio ad oggi, con un bottino che non può soddisfare nessuno: zero gol in campionato, appena 2 assist, e solo una fiammata europea con i 2 gol segnati in Champions League contro la Juventus. Noa Lang non sta incidendo e i numeri lo certificano senza appello. L'esterno olandese di proprietà del Napoli è lontano dai livelli che ci si aspettava da un calciatore per cui si discute un investimento importante, e la sua stagione — tra prestazione opache e occasioni fallite — è diventata un caso aperto in casa azzurra.

Noa Lang al Galatasaray, affare a rischio: il club turco frena sui 30 milioni

Il calo di rendimento di Lang ha avuto conseguenze dirette anche sul fronte del mercato. Il Galatasaray, che pareva il candidato più serio a esercitare il riscatto o ad acquistarlo a titolo definitivo, ha frenato bruscamente: l'investimento da 30 milioni di euro per un esterno che non sta incidendo in campionato non sembra più giustificato agli occhi del club turco. Una doccia fredda per il Napoli, che si ritrova con un asset svalutato in mano e una trattativa che sembrava avviata ora nuovamente in salita.

Futuro Noa Lang Napoli: risorsa o ennesimo prestito? Il rebus da risolvere

La questione Lang si trasforma così in un rebus che De Laurentiis e la dirigenza dovranno risolvere in estate. La domanda che circola negli ambienti di Castel Volturno è legittima: l'olandese può ancora diventare una risorsa concreta per il Napoli, o è destinato a diventare l'ennesima pedina da sistemare tra prestiti e minusvalenze? Il bivio è netto. Da un lato c'è la possibilità che un cambio di contesto — magari con un altro allenatore in panchina e un ruolo definito — possa rilanciarlo. Dall'altro, i numeri attuali non lasciano molto spazio all'ottimismo. L'estate dirà tutto.