Calciomercato Napoli, piace un 2007 della Juve Stabia: uno scout l’ha osservato da vicino

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Gli azzurri hanno osservato da vicino il giovane Alessio Cacciamani nella semifinale playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia.

Il Napoli continua a monitorare con attenzione i talenti emergenti del calcio italiano. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, esperto di calciomercato, gli azzurri hanno osservato da vicino il giovane Alessio Cacciamani nella semifinale playoff di Serie B tra Monza e Juve Stabia.

Martedì scorso uno scout del club azzurro era presente allo Stadio U-Power proprio per osservare il classe 2007. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sembra aver inserito il giovane esterno nella lista dei profili da valutare per il futuro. "Martedì scorso c’era un osservatore del Napoli allo Stadio U-Power per assistere alla partita tra Monza e Juve Stabia per monitorare il giovane esterno Alessio Cacciamani (nato nel 2007)", ha riferito Schira su X.