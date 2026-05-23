Calciomercato Napoli, la Premier piomba su Vergara: offerta di un top club, la cifra
Antonio Vergara potrebbe presto diventare l’ennesimo talento italiano destinato a lasciare la Serie A per approdare in Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul fantasista del Napoli sarebbe infatti piombato un top club inglese, pronto a presentare un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro per convincere gli azzurri a cederlo. Una proposta importante, che il club valuta con attenzione anche per le possibili ricadute economiche, considerando la potenziale plusvalenza legata al classe 2003, cresciuto nel vivaio partenopeo dopo l’esperienza alla Reggiana.
Il ruolo in stagione e lo scenario di mercato
Il giovane talento di Frattamaggiore è stato una delle sorprese più interessanti della stagione azzurra. In più di un’occasione, soprattutto nei momenti segnati dagli infortuni di De Bruyne e Neres, Antonio Conte si è affidato alla sua qualità e alla sua fantasia per dare soluzioni offensive alla squadra. Prestazioni che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi club stranieri. Nonostante ciò, a Castel Volturno non tutti sarebbero convinti di puntare su Vergara come elemento centrale del progetto futuro, e proprio questa incertezza potrebbe aprire alla possibilità di una cessione in caso di offerta ritenuta irrinunciabile.
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