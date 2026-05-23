Niente Sarri e Allegri resta un’ipotesi difficile: in pole c’è un vecchio pallino di ADL

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Gli ultimi 90 minuti e poi sarà tempo di stringere per il nuovo allenatore. Il Napoli domani chiuderà la stagione ricevendo l'Udinese

Gli ultimi 90 minuti e poi sarà tempo di stringere per il nuovo allenatore. Il Napoli domani chiuderà la stagione ricevendo l'Udinese: basta un punto per la certezza del secondo posto in classifica, ma sarà la giornata soprattutto del saluto ad Antonio Conte che andrà via nonostante il terzo anno di contratto. Un passo indietro comunicato già da tempo, da formalizzare poi con una rescissione consensuale, ma nonostante questo il club partenopeo s'interroga ancora sul sostituto ed ha fretta di stringere per poter far partire le manovre di mercato per il futuro.

Niente Sarri ed Allegri non si muove da Milano.

Aurelio De Laurentiis aveva pensato a Maurizio Sarri per guidare il Napoli nell'anno del centenario. Dopo i no di Fabregas e Maresca, nella lista degli obiettivi c'era il nome dell'attuale tecnico della Lazio che però ad oggi conserva diversi dubbi sul ritorno a Napoli con tutte le pressioni ed i rischi del caso. Così De Laurentiis non intende aspettare oltre e ci ha riprovato per Max Allegri, erede designato di Conte la scorsa stagione e che aveva già sostituito alla Juventus vincendo cinque Scudetto, ma che dovrebbe restare al Milan (soprattutto con la conquista della Champions). Una pista ad oggi non percorribile.

L'alternativa è un vecchio pallino di ADL

In questo momento in pole c'è Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna, in più occasioni seguito dal Napoli negli ultimi anni, ieri in conferenza stampa ha preannunciato l'incontro con la società rossoblù e l'importanza relativa dei contratti: "Dopo la partita, a metà settimana, incontrerò la società. Contratto? Lasciamo perdere il contratto perché per quanto riguarda gli allenatori è sempre un caso particolare, contano più i rapporti umani", le parole di Italiano che dovrebbe ritenere conclusa la sua esperienza rossoblù. Salvo sorprese, e nomi nuovi tenuti segreti, stavolta Vincenzo Italiano ha grandi possibilità di fare il grande salto.