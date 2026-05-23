Calciomercato Napoli, doppio colpo dall'Udinese? Manna punta due profili

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Nell'ultima di campionato al Maradona, tra l'emozione per l'addio di Conte, il Napoli osserverà anche due suoi obiettivi di mercato in campo con l'Udinese

La storia di Arthur Atta con il Napoli nasce quasi per necessità. In piena emergenza a centrocampo, dopo lo stop di Anguissa, il ds Giovanni Manna iniziò a cercare un profilo capace di garantire equilibrio, sostanza e qualità: tutte caratteristiche che il francese classe 2001 possiede in abbondanza, con l'aggiunta di 23 anni e margini di miglioramento ancora larghi. Un'idea nata in autunno che non si è mai spenta. Il freno, però, è il prezzo: i friulani lo valutano 40 milioni, una cifra che spaventa il club azzurro e che rischia di complicare sensibilmente la trattativa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Keinan Davis per sostituire Lukaku: il centravanti dell'Udinese è l'erede ideale dopo l'addio del belga

Se Atta rappresenta il rinforzo per il centrocampo, Keinan Davis è il nome cerchiato in rosso per l'attacco. L'addio di Romelu Lukaku è ormai considerato praticamente scontato, e il Napoli ha bisogno di un centravanti in grado di affiancare Hojlund. Davis è venuto fuori da una stagione ottima con l'Udinese, dimostrando di poter fare reparto da solo e di avere le caratteristiche fisiche e tecniche giuste per il ruolo. Nella visione di Manna, sarebbe l'uomo ideale per far rifiatare il danese nelle partite più ravvicinate e nei momenti di necessità.

Napoli-Udinese ultima giornata: al Maradona l'emozione per Conte e gli occhi sul mercato. Una partita, due scenari

L'ultima partita della stagione al Maradona si preannuncia densa di significati. L'addio di Antonio Conte renderà la serata emozionale e partecipata, ma la società avrà anche altro a cui pensare: un punto da conquistare per l'aritmetico secondo posto e due obiettivi di mercato in campo con la maglia dell'Udinese. Una serata in cui passato e futuro si intrecciano sul prato del Maradona, nell'ultima immagine di una stagione che ha ridisegnato gli equilibri del club azzurro.