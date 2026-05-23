Calciomercato Napoli, doppio colpo dall'Udinese? Manna punta due profili
La storia di Arthur Atta con il Napoli nasce quasi per necessità. In piena emergenza a centrocampo, dopo lo stop di Anguissa, il ds Giovanni Manna iniziò a cercare un profilo capace di garantire equilibrio, sostanza e qualità: tutte caratteristiche che il francese classe 2001 possiede in abbondanza, con l'aggiunta di 23 anni e margini di miglioramento ancora larghi. Un'idea nata in autunno che non si è mai spenta. Il freno, però, è il prezzo: i friulani lo valutano 40 milioni, una cifra che spaventa il club azzurro e che rischia di complicare sensibilmente la trattativa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
Keinan Davis per sostituire Lukaku: il centravanti dell'Udinese è l'erede ideale dopo l'addio del belga
Se Atta rappresenta il rinforzo per il centrocampo, Keinan Davis è il nome cerchiato in rosso per l'attacco. L'addio di Romelu Lukaku è ormai considerato praticamente scontato, e il Napoli ha bisogno di un centravanti in grado di affiancare Hojlund. Davis è venuto fuori da una stagione ottima con l'Udinese, dimostrando di poter fare reparto da solo e di avere le caratteristiche fisiche e tecniche giuste per il ruolo. Nella visione di Manna, sarebbe l'uomo ideale per far rifiatare il danese nelle partite più ravvicinate e nei momenti di necessità.
Napoli-Udinese ultima giornata: al Maradona l'emozione per Conte e gli occhi sul mercato. Una partita, due scenari
L'ultima partita della stagione al Maradona si preannuncia densa di significati. L'addio di Antonio Conte renderà la serata emozionale e partecipata, ma la società avrà anche altro a cui pensare: un punto da conquistare per l'aritmetico secondo posto e due obiettivi di mercato in campo con la maglia dell'Udinese. Una serata in cui passato e futuro si intrecciano sul prato del Maradona, nell'ultima immagine di una stagione che ha ridisegnato gli equilibri del club azzurro.
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