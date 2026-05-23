Calciomercato Napoli, Anguissa ai saluti? C’è l’offerta dalla Turchia

vedi letture

Il centrocampista del Napoli potrebbe lasciare il club in estate. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il futuro di Frank Zambo Anguissa è sempre più lontano da Napoli.

Il giocatore camerunense Frank Zambo Anguissa sarebbe finito nel mirino del Beşiktaş, che da tempo segue il centrocampista. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile cessione già nella prossima sessione estiva. Il Besiktas avrebbe fatto passi concreti nella trattativa, arrivando a un principio di accordo con il calciatore. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Anguissa avrebbe accettato un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione, pronto a trasferirsi in Turchia qualora l’operazione si concretizzasse.

Calciomercato Napoli: distanza tra domanda e offerta per Anguissa

Il Napoli chiede almeno 20 milioni, ma il Besiktas non ha ancora soddisfatto la richiesta. La trattativa resta aperta ma complessa, con una forte distanza tra le parti coinvolte. Il club di Aurelio De Laurentiis valuta il centrocampista almeno 20 milioni di euro, mentre il Besiktas al momento non sarebbe disposto a raggiungere questa cifra. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, a stagione conclusa l’affare potrebbe comunque riaprirsi. Anguissa resta uno dei profili più in bilico dell'estate partenopea.