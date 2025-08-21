Juanlu-Napoli, trattativa in stand-by! Sky svela i motivi

Il Napoli sta trattando con Rasmus Hojlund, ma non è da escludere che la società decida di investire anche su un centrocampista. Il club ha rivisto i propri piani: da un lato per esigenze tecniche emerse in seguito adl alcuni colloqui con Antonio Conte, dall’altro per una rimodulazione delle priorità dopo l'infortunio di Romelu Lukaku.

Fino a qualche giorno fa - riferisce Sky Sport - si parlava insistentemente di Hojlund, ma il Napoli aveva leggermente allentato la presa per valutare anche altre opzioni, sia per motivi tecnici che economici. È il caso, ad esempio, di Juanlu Sanchez: la trattativa è bloccata, ma il Napoli sa che aumentando leggermente l’offerta al Siviglia potrebbe sbloccare tutto. Tuttavia, quei fondi potrebbero essere destinati all’acquisto definitivo di un attaccante, motivo per cui Alessandro Zanoli potrebbe anche non partire più, nonostante fosse stato promesso all’Udinese.