Ultim'ora Avanti tutta per Hojlund! Tmw conferma: Napoli pronto ad inserire l'obbligo di riscatto

Il Napoli accelera per Rasmus Hojlund. Secondo quanto raccolto da TMW, proprio con l'obiettivo di provare a chiudere il club partenopeo sta pensando di definire l’operazione inserendo l’obbligo di riscatto come da desiderio del giocatore.

Hojlund contro il prestito

Mister Antonio Conte ha chiesto a De Laurentiis un rinforzo dopo il ko di Lukaku. Tra i profili monitorati quello in pole position è Rasmus Hojlund, che ha attualmente un contratto fino al 30 giugno 2028 con il Manchester United: il nodo dell'operazione è la formula, perché il danese ex Atalanta non vorrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto, puntando piuttosto alla certezza di far parte di un progetto a lungo termine.