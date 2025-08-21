Ultim'ora
Avanti tutta per Hojlund! Tmw conferma: Napoli pronto ad inserire l'obbligo di riscatto
Il Napoli accelera per Rasmus Hojlund. Secondo quanto raccolto da TMW, proprio con l'obiettivo di provare a chiudere il club partenopeo sta pensando di definire l’operazione inserendo l’obbligo di riscatto come da desiderio del giocatore.
Hojlund contro il prestito
Mister Antonio Conte ha chiesto a De Laurentiis un rinforzo dopo il ko di Lukaku. Tra i profili monitorati quello in pole position è Rasmus Hojlund, che ha attualmente un contratto fino al 30 giugno 2028 con il Manchester United: il nodo dell'operazione è la formula, perché il danese ex Atalanta non vorrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto, puntando piuttosto alla certezza di far parte di un progetto a lungo termine.
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
