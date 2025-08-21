Ultim'ora Hojlund, attento Napoli! Sky De: “E’ stato offerto anche al Bayern!”

Il Napoli è al lavoro per rinforzare l’attacco dopo lo stop di Romelu Lukaku e ha individuato in Rasmus Højlund la priorità assoluta per il reparto offensivo. I contatti tra le parti proseguono in maniera costante e il club azzurro è pronto a rivedere la formula dell’operazione pur di arrivare al giocatore. Sul tavolo, infatti, c’è l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che garantirebbe maggiore sicurezza al calciatore e allo stesso tempo risponderebbe alle esigenze economiche dei Red Devils.

Ma il Napoli non è solo nella corsa. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, Højlund sarebbe stato proposto anche al Bayern Monaco, che sta monitorando la situazione in vista di possibili movimenti sul mercato offensivo. Tra i profili in lista, riporta l’emittente satellitare tedesca, ci sono anche Jadon Sancho, Fabio Vieira e Marco Asensio.