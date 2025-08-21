Sorpresa Ambrosino: ora può rimanere fino a gennaio. Resta in uscita un altro ex Primavera

Sorpresa Ambrosino: ora può rimanere fino a gennaio. Resta in uscita un altro ex PrimaveraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Non solo entrate, il direttore sportivo Giovanni Manna sarà ben impegnato in questi ultimi dieci giorni abbondanti di mercato anche sul fronte uscite e l'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione. Giuseppe Ambrosino potrebbe restare in prima squadra almeno fino a dicembre prima di un eventuale prestito.

Più incerta la situazione di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 reduce da un buon pre-campionato dopo una stagione passata in prestito alla Reggiana: per lui non è esclusa una cessione last minute. Anche Pasquale Mazzocchi resta in uscita: l’esterno piace a più club di Serie A e potrebbe lasciare Napoli nelle battute finali del mercato.