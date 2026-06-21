Calciomercato Napoli, spunta 20enne dell'Alverca per la difesa: piace Meupiyou

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Il Napoli segue anche Meupiyou per la difesa. Al lavoro il ds Manna per il 20enne di proprietà dell'Alverca. Le ultime di calciomercato

Il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo seguito con attenzione dalla dirigenza azzurra. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, il club campione d’Italia avrebbe messo nel mirino Bastien Meupiyou, difensore francese classe 2006 attualmente in forza all’Alverca. Il centrale ventenne rappresenta uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e il suo nome sta attirando l’attenzione di diversi club europei. Arrivato al Wolverhampton nella scorsa estate, Meupiyou ha trascorso l’ultima stagione con l’Alverca, dove ha collezionato 32 presenze contribuendo in maniera significativa al raggiungimento di una tranquilla salvezza da parte della formazione portoghese.

Napoli su Meupiyou: concorrenza europea e valutazione da 15 milioni

Le qualità mostrate nell’ultimo campionato non sono passate inosservate. Oltre al Napoli, sul giovane difensore sarebbero presenti anche il Borussia Dortmund e alcune società di Ligue 1 interessate a valutarne l’ingaggio. Meupiyou figura inoltre tra i candidati al premio Golden Boy, riconoscimento riservato ai migliori talenti emergenti del calcio europeo. Per lasciarlo partire, la richiesta economica si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.