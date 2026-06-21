Schira: "Occhio all'Arabia per Milinkovic-Savic dove gioca già il fratello"

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Milinkovic-Savic potrebbe già salutare Napoli un anno dopo. Piace Kovar che andrebbe ad unirsi a Meret per la porta. Allegri ha le idee chiare

Nel suo canale YouTube il giornalista Nicolò Schira ha fatto il punto sul Napoli e sulle possibili mosse di mercato del club azzurro in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti per la porta c’è quello di Kovar, profilo che piace molto alla dirigenza partenopea. Secondo Schira, Vanja potrebbe salutare la squadra nel prossimo mercato. Parallelamente, viene ribadita la stima di Allegri nei confronti di Meret, che non sarebbe in discussione. Il portiere attualmente è sotto contratto e resterà a giocarsi il posto con un altro estremo difensore.

Napoli, movimenti tra i pali e scenari di mercato

Per quanto riguarda il futuro di Vanja Milinkovic-Savic, lo scenario resta aperto tra una possibile partenza e una permanenza in Serie A. Il portiere serbo potrebbe valutare un trasferimento in Arabia Saudita, dove gioca già il fratello ex Lazio, oppure scegliere di continuare la sua carriera in Italia. In caso di addio, il Napoli avrebbe già individuato in Kovar uno dei profili preferiti per la porta su indicazione del direttore sportivo Giovanni Manna. Il nome del portiere ceco resta quindi tra i più seguiti dalla dirigenza azzurra.