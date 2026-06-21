Niente Napoli per Filippi: il preparatore dei portieri non segue Allegri e va in un altro club

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La notizia dell'addio al Milan di Claudio Filippi è solo di qualche ora fa, ma il preparatore dei portieri elogiato pubblicamente da Allegri nei mesi scorsi parrebbe non aver perso tempo e sarebbe già in procinto di trasferirsi in una nuova squadra. Filippi è diretto alla Fiorentina, dove il neo DS Paratici sta mettendo in piedi un progetto di rilancio che oltre che dai giocatori deve passare pure dai membri dello staff. E chi meglio di colui che ha ridato lustro a Maignan a tal punto da ricomporre uno scenario che rischiava di vedere il portiere della Nazionale francese salutare a costo zero a fine contratto, e che invece l'ha portato a rinnovare fino al 2031.

Filippi, niente Napoli con Allegri.

Qualcuno poteva pensare che dietro all'addio al Milan di Filippi potesse esserci una nuova reunion in vista con Allegri, in procinto di firmare un contratto triennale col Napoli, ma la prossima destinazione sarà invece il Viola Park. Non è l'unico innesto proveniente dal Milan per la Fiorentina, quello ormai imminente di Filippi. Come riportato dal portale specializzato FirenzeViola.it, oltre a lui è in arrivo Niccolò Orlandini, che avrà un ruolo nel settore giovanile dei toscani (lui che è fiorentino di nascita e, raccontano, pure di fede) dopo aver invece ricoperto l'incarico di Youth Sector Sport Secretary al Milan.