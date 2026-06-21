Napoli-Khalaili, spunta un indizio social: il padre ha iniziato a seguire il club azzurro
Mentre Giovanni Manna continua a lavorare per rinforzare la fascia destra del Napoli, arrivano nuovi segnali sul fronte Anan Khalaili. Il giovane esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise resta infatti uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal club azzurro in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, a incuriosire i tifosi, è stato un dettaglio emerso sui social.
Il padre di Khalaili comincia a seguire il Napoli
Majdi Khalaili, padre del calciatore ed ex portiere, ha iniziato a seguire su Instagram l'account ufficiale del Napoli. Un gesto che, pur non rappresentando una prova concreta di una trattativa in fase avanzata, ha inevitabilmente alimentato le voci di mercato. Il Napoli continua a monitorare il classe 2004, individuato come possibile vice Di Lorenzo. In attesa di sviluppi ufficiali, anche i social contribuiscono ad accendere la fantasia dei tifosi azzurri. Fonte: indiscrezioni di mercato.
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