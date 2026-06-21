Tuttonapoli Prep. portieri Napoli, Rosalen Lopez verso l'addio! Borri può seguire Allegri

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Calciomercato Napoli, movimenti nello staff tecnico di Massimiliano Allegri: può lasciare l'allenatore dei portieri Rosalen Lopez, in arrivo Daniele Borri

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, si pronosticano cambiamenti all’interno dello staff tecnico del Napoli. Una delle situazioni da monitorare è quella dell'allenatore dei portieri: nei giorni scorsi si è parlato con insistenza dell'esperto Claudio Filippi, che ha lavorato con il tecnico livornese anche nell'ultimo anno al Milan, il quale però è ora indirizzato verso la Fiorentina, come riportato da Goalkeepermania.

Al Napoli può arrivare Borri, verso l'addio Rosalen Lopez

A seguire Max Allegri dal Milan potrebbe essere un altro preparatore: Daniele Borrri, che da collaboratore diventerebbe il primo allenatore dei portieri al Napoli. Pronto a fargli spazio Alejandro Rosalen Lopez, che all'interno dello staff azzurro ha contribuito alla vittoria degli ultimi due scudetti elevando soprattutto le prestazioni di Alex Meret e lavorando anche con Vanja Milinkovic-Savic, Elia Caprile e Simone Scuffet.

Da Rosalen Lopez a Borri: un cambiamento significativo

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, per il Napoli si tratterebbe di un passaggio importante. L'analista e preparatore dei portieri Riccardo Caprai si riserva dei dubbi su Daniele Borri: "fino a ieri ricopriva il ruolo di collaboratore, non di responsabile. Assistente di Filippi, ma il lavoro di primo allenatore ha tutt’altra responsabilità". Infatti, non si può trascurare il gap di esperienza con il possibile partente Lopez: "Un professionista con esperienza consolidata, risultati certificati e la fiducia dello spogliatoio". Chiosa con una considerazione che sarà tutta da scoprire sul campo: "Borri è un bravo preparatore, ma sostituire un uomo che ha vinto e che ha fatto performare alla grande i portieri, con uno che non ha mai guidato in prima persona un reparto portieri in Serie A è una scommessa che andrà verificata sul campo".