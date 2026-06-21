Gatti è in uscita dalla Juventus: il Napoli lo segue, ma ha un'altra priorità
Le manovre per la nuova difesa del Napoli potrebbero intrecciarsi con quelle della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Federico Gatti sarebbe tra i calciatori destinati a lasciare Torino, non rientrando pienamente nei piani tecnici di Luciano Spalletti. Il centrale ex Frosinone continua invece a godere della stima di Massimiliano Allegri, che lo ha valorizzato durante la sua esperienza in bianconero. Per questo motivo il suo nome sarebbe finito tra quelli monitorati dal Napoli.
Gatti è l'alternativa a Gila
Al momento, però, la priorità degli azzurri resta Mario Gila. Inoltre il reparto difensivo può già contare sui rientri di Rafa Marin e Marianucci, oltre a Buongiorno, Rrahmani e Beukema. Nonostante ciò, il profilo di Gatti resta da seguire, soprattutto se la Juventus dovesse decidere di aprire concretamente alla cessione.
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