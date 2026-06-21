Gatti è in uscita dalla Juventus: il Napoli lo segue, ma ha un'altra priorità

Gatti è in uscita dalla Juventus: il Napoli lo segue, ma ha un'altra prioritàTuttoNapoli.net
Oggi alle 14:15Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Al momento la priorità degli azzurri resta Mario Gila. Inoltre il reparto difensivo può già contare sui rientri di Rafa Marin e Marianucci.

Le manovre per la nuova difesa del Napoli potrebbero intrecciarsi con quelle della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Federico Gatti sarebbe tra i calciatori destinati a lasciare Torino, non rientrando pienamente nei piani tecnici di Luciano Spalletti. Il centrale ex Frosinone continua invece a godere della stima di Massimiliano Allegri, che lo ha valorizzato durante la sua esperienza in bianconero. Per questo motivo il suo nome sarebbe finito tra quelli monitorati dal Napoli.

Gatti è l'alternativa a Gila

Al momento, però, la priorità degli azzurri resta Mario Gila. Inoltre il reparto difensivo può già contare sui rientri di Rafa Marin e Marianucci, oltre a Buongiorno, Rrahmani e Beukema. Nonostante ciò, il profilo di Gatti resta da seguire, soprattutto se la Juventus dovesse decidere di aprire concretamente alla cessione.