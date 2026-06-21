Ultim'ora Sorpresa in attacco: pressing con lo Zenit per Luiz Henrique, le cifre per chiudere

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Calciomercato Napoli, novità in attacco: piace Luiz Henrique, brasiliano dello Zenit. Il ds Manna prova ad abbassare il prezzo del cartellino

Il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per le corsie offensive e tra i profili seguiti c’è quello di Luiz Henrique, esterno brasiliano classe 2001. Il club azzurro avrebbe effettuato un primo sondaggio per il giocatore, reduce da stagioni di alto livello che ne hanno accresciuto notevolmente il valore sul mercato. Ala destra rapida e tecnica, Luiz Henrique si è consacrato con la maglia del Botafogo, risultando tra i protagonisti del trionfo nella Copa Libertadores 2024-25. Nella finale vinta per 3-1 contro l’Atletico Mineiro, il brasiliano ha lasciato il segno realizzando la rete che ha sbloccato l’incontro, confermando le sue qualità nei momenti decisivi.

Napoli al lavoro per abbassare le richieste dello Zenit

Dopo l’esperienza vincente in Sudamerica, Luiz Henrique si è trasferito allo Zenit San Pietroburgo, club che non sembra intenzionato a privarsene facilmente. La società russa valuta infatti il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro, una cifra - si legge su Sportmediaset - considerata elevata dal Napoli. Lo Zenit, che aveva investito 35 milioni per acquistarlo, punta inoltre a evitare una minusvalenza in caso di cessione. Nonostante la distanza economica tra domanda e offerta, il club partenopeo starebbe continuando i contatti per cercare di ridurre le pretese e verificare la fattibilità dell’operazione. Nel frattempo, Luiz Henrique è impegnato con la nazionale brasiliana al Mondiale 2026 sotto la guida del commissario tecnico Carlo Ancelotti.