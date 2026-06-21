Di Lorenzo a vita? Il capitano è vicino al rinnovo: la durata del nuovo contratto

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Oggi alle 12:15 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

"La volontà di Di Lorenzo è di restare a vita a Napoli: nelle prossime settimane ci faremo una chiacchierata con Manna e con il presidente", disse l'agente.