Di Lorenzo a vita? Il capitano è vicino al rinnovo: la durata del nuovo contratto

Di Lorenzo a vita? Il capitano è vicino al rinnovo: la durata del nuovo contrattoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:15Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
"La volontà di Di Lorenzo è di restare a vita a Napoli: nelle prossime settimane ci faremo una chiacchierata con Manna e con il presidente", disse l'agente.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo è sempre più legato ai colori azzurri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli starebbe valutando il prolungamento del contratto del proprio capitano, già considerato una delle colonne portanti del progetto tecnico che sarà guidato da Massimiliano Allegri. L'attuale accordo del difensore scade nel 2028, ma le parti potrebbero presto discutere un'estensione fino al 2029.

Rinnovo Di Lorenzo, le parole dell'agente

"La volontà di Di Lorenzo è di restare a vita a Napoli: nelle prossime settimane ci faremo una chiacchierata con Manna e con il presidente per capire se c'è la voglia da parte del club di portare avanti questo discorso". Disse qualche giorno fa Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli, intervenuto a Radio Crc.