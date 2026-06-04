Calciomercato Napoli, torna in auge un vecchio obiettivo per il ruolo di vice-Di Lorenzo

Calciomercato Napoli, torna in auge un vecchio obiettivo per il ruolo di vice-Di LorenzoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli ha come priorità di calciomercato la ricerca di un vice-Di Lorenzo: rispunta Norton-Cuffy del Genoa.

In attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il club azzurro inizia già a programmare le prossime mosse di mercato. Come sottolinea La Repubblica, il primo "acquisto" per il tecnico livornese è già realtà: Rasmus Hojlund, riscattato ufficialmente dal Napoli e da tempo apprezzato da Allegri. A breve dovrebbe arrivare anche la conferma definitiva di Alisson Santos, prima di entrare nel vivo della campagna acquisti estiva.

Calciomercato Napoli, tra le priorità il vice-Di Lorenzo: rispunta Norton-Cuffy

Tra le priorità c'è l'arrivo di un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. Il nome nuovo sarebbe quello di Brooke Norton-Cuffy del Genoa. A centrocampo, invece, resta forte la candidatura di Richard Rios del Benfica, considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare la rosa azzurra.