Elmas lascerà Napoli: ha già diverse offerte, il punto sul futuro

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Elmas saluta Napoli e torna al Lipsia. Adesso su di lui diverse squadre, si accende anche il suo calciomercato: le ultime

Il futuro di Eljif Elmas è ancora tutto da definire. Il centrocampista macedone, classe 1999, rientrato al Napoli la scorsa estate grazie a un accordo con il Red Bull Lipsia sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, non verrà acquistato a titolo definitivo dal club azzurro. Una decisione maturata nelle ultime settimane e legata soprattutto alla valutazione economica dell’operazione: i 17 milioni di euro fissati per il riscatto sono stati ritenuti eccessivi dalla dirigenza partenopea. Si conclude così una nuova parentesi in azzurro per uno dei protagonisti del terzo Scudetto della storia del Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti.

Napoli e Lipsia senza accordo per Elmas: spunta l’Aston Villa

Prima di rinunciare definitivamente al giocatore, il Napoli ha provato a verificare la possibilità di rinegoziare i termini dell’intesa, mettendo sul tavolo una proposta compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Il Lipsia, però, non ha aperto ad alcuna trattativa, chiudendo immediatamente alla possibilità di uno sconto. Adesso Elmas è chiamato a scegliere la prossima destinazione della sua carriera.

Dove può andare ora Elmas

Negli ultimi giorni il Fenerbahce si è fatto avanti con un’offerta economicamente molto importante, senza però convincere pienamente il calciatore. L’obiettivo del macedone resta infatti quello di proseguire il proprio percorso in un campionato di primo livello, preferibilmente in Serie A o in Premier League. In questo senso, la pista più concreta porta all’Aston Villa, che ha effettuato nuovi sondaggi esplorativi ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale.