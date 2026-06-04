Allegri-Napoli, Rai: entro 48 ore si libera dal Milan, poi la firma con ADL

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Dopo l'ufficializzazione della risoluzione consensuale tra Antonio Conte e il Napoli, la strada che porta a Massimiliano Allegri appare ormai tracciata. A confermarlo è stato Ciro Venerato nel corso di un collegamento con Rai News 24. L'esperto di mercato della Rai ha spiegato: "Max Allegri firmerà con il Napoli in 24 ore o poco oltre". Restano da definire soltanto alcuni aspetti burocratici legati alla separazione tra il tecnico livornese e il Milan.

Allegri risolverà il contratto con il Milan entro 48 ore. Poi la firma col Napoli

Venerato ha aggiunto: "Esiste una piccola problematica legata alla cifra chiesta per la rescissione con il Milan e ad alcuni passaggi burocratici del club rossonero". Tuttavia, il giornalista si è detto molto fiducioso sulla conclusione dell'operazione: "Al massimo in quarantotto ore, Allegri sarà del Napoli: non c'è dubbio". Il countdown, dunque, è ormai iniziato.