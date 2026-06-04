Due acquisti già fatti, ora è tempo di cessioni: uno di questi due big può partire

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Oggi alle 15:00 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Rasmus Hojlund e Alisson Santos sono i primi due acquisti del calciomercato del Napoli: ora l'addio a uno tra Anguissa e De Bruyne