Due acquisti già fatti, ora è tempo di cessioni: uno di questi due big può partire

Due acquisti già fatti, ora è tempo di cessioni: uno di questi due big può partireTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Rasmus Hojlund e Alisson Santos sono i primi due acquisti del calciomercato del Napoli: ora l'addio a uno tra Anguissa e De Bruyne

In attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il club azzurro inizia già a programmare le prossime mosse di mercato. Come sottolinea La Repubblica, il primo "acquisto" per il tecnico livornese è già realtà: Rasmus Hojlund, riscattato ufficialmente dal Napoli e da tempo apprezzato da Allegri. A breve dovrebbe arrivare anche la conferma definitiva di Alisson Santos.

Calciomercato Napoli, un big in uscita a centrocampo

Parallelamente, il Napoli dovrà anche sfoltire l'organico. Secondo il quotidiano, tra i nomi che potrebbero animare il mercato in uscita ci sono Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, due situazioni che saranno valutate attentamente insieme ad Allegri nelle prossime settimane.