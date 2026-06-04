Gila-Napoli, la richiesta della Lazio è alta. Ma a Gattuso interessa un azzurro
La pista Mario Gila rischia di complicarsi seriamente per il Napoli. Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato a Rai News 24, la Lazio non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del difensore spagnolo, anche in vista della possibile partenza di Alessio Romagnoli. A rendere ancora più difficile l'operazione è la valutazione fissata da Claudio Lotito: circa 30 milioni di euro, una richiesta che avrebbe raffreddato l'interesse del club azzurro.
Calciomercato Napoli, retroscena su Buongiorno e rispunta Gatti
Nel frattempo, il Napoli considera Alessandro Buongiorno incedibile nonostante l'apprezzamento di Gennaro Gattuso, che lo avrebbe voluto con sé. Se la trattativa per Gila dovesse definitivamente sfumare, gli azzurri potrebbero tornare con decisione su Federico Gatti della Juventus, profilo già seguito in passato dalla dirigenza partenopea.
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