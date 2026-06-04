Spinazzola-Napoli, conferme per il rinnovo: svelato il nuovo accordo
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Leonardo Spinazzola sarà un altro 'colpo' del calciomercato del Napoli: il contratto in scadenza sarà rinnovato per altri due anni.
Leonardo Spinazzola è pronto a proseguire la sua avventura con il Napoli. Arrivato nell'estate del 2024, l'esterno azzurro ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nelle ultime due stagioni, collezionando 72 presenze e 4 reti e contribuendo alla conquista di uno scudetto e di una Supercoppa Italiana.
Spinazzola-Napoli, c'è l'accordo per il rinnovo
La conferma sul futuro del giocatore arriva da più fonti. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale WhatsApp, ha annunciato: "Leonardo Spinazzola firmerà un biennale col Napoli, accordo rivelato da giorni e ora c'è la stretta di mano".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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