Napoli-Gila, da Roma: ecco la richiesta della Lazio, è alta nonostante sia in scadenza

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Nasce la Lazio di Gennaro Gattuso . Ieri sera il nuovo tecnico biancoceleste ha cenato con Claudio Lotito, l’occasione per definire i piani per il futuro e nello specifico per il mercato, dopo una stagione molto complicata sotto questo profilo per il suo predecessore Maurizio Sarri. Gattuso considera il centrocampo l’unico reparto completo, secondo Il Messaggero. Nello specifico, l’ex commissario tecnico sarebbe rimasto impressionato da Patric come vertice basso e, visto il prossimo recupero di Rovella, nonché l’obiettivo di rilanciare Dele-Bashiru, nel settore non dovrebbero esserci grandi novità. Discorso diverso per la difesa, dove partirà Romagnoli e servirà un sostituto.

Calciomercato Napoli, la richiesta della Lazio per Gila

Il Napoli, peraltro, bussa per Mario Gila: la Lazio, nonostante un contratto in scadenza nel 2027, avrebbe chiesto a De Laurentiis 30 milioni di euro o uno scambio alla pari con Alessandro Buongiorno. Lì davanti in uscita c’è Cancellieri, in odore di Fiorentina.