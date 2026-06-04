Napoli stregato da Rios: Manna lo osserva, ma la clausola è inarrivabile

vedi letture

Il Napoli per il centrocampo segue da tempo Rios del Benfica: il calciomercato passa anche dalla mediana.

Tra i nomi monitorati dal Napoli per il centrocampo della prossima stagione c'è anche Richard Rios. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe inserito il colombiano del Benfica nella lista dei profili da seguire con particolare attenzione. I tifosi azzurri lo ricordano bene: fu proprio Rios a sbloccare la sfida di Champions League vinta dal Benfica contro il Napoli al Da Luz. Da allora il club partenopeo ha continuato a osservarne la crescita. Molto dipenderà dalle future scelte a centrocampo, in particolare dalle situazioni legate ad Anguissa e all'eventuale pista che porta ad Adrien Rabiot.

Napoli su Rios del Benfica: ecco di che giocatore si tratta

Rios, arrivato al Benfica dal Palmeiras per circa 30 milioni di euro più bonus, ha chiuso la stagione con 45 presenze, 8 gol e 6 assist. Il quotidiano lo descrive come un centrocampista moderno, dinamico e completo, anche se la clausola rescissoria da 100 milioni di euro rappresenta un ostacolo importante.