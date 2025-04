Caprile piace a una big di Serie A: c'era uno scout a seguirlo domenica

Elia Caprile a suon di parate decisive si sta rivelando assoluto protagonista nella corsa salvezza del Cagliari, tanto che il cub sardo ha già deciso di riscattarlo dal Napoli. Ammonta ad 8 milioni di euro la cifra che i rossoblu dovranno versare nelle casse degli azzurri a giugno, per acquisire a titolo definitivo il cartellino del giovane portiere.

Ma non è tutto. Il Cagliari potrebbe pensare subito ad una plusvalenza, rivendendo Caprile ad un prezzo maggiore di quello del riscatto. Infatti, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, la scorsa domenica allo stadio Castellani durante Empoli-Cagliari c'era uno membro dello scouting del Milan per monitorare proprio Elia Caprile. Il classe 2001 rischia di diventare un rimpianto per il Napoli vista la cifra del riscatto, forse bassa.