Cavese, terzo rinforzo dal Napoli: è fatta per il 2004 Marchisano

Gli anni delle giovanili con il Napoli hanno permesso a Matteo Marchisano, nella stagione scorsa, di fare il salto tra i professionisti, a margine di un'annata divisa tra Potenza, nella prima parte di campionato, e Pro Sesto nella seconda: un torneo complesso sotto entrambi i punti di vista, considerando poi che i lombardi sono anche retrocessi, ma a livello personale la stagione del centrocampista è stata buona.

Tanto da farlo preparare per il suo secondo anno in Serie C, considerando che il classe 2004, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sarà a breve tesserato dalla Cavese, dove arriva in prestito dal Napoli. Dopo Vigliotti e Marranzino, il centrocampista sarà il terzo giocatore che il club campano prenderà dalla società di De Laurentiis.