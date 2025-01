Cdm - Conte ha già illustrato a Garnacho il progetto tecnico del Napoli

Il Napoli è sempre più convinto di puntare su Garnacho del Manchester United per sostituire Kvaratskhelia. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il calciatore ha già l’accordo con la società per un contratto fino al 2029.

Non solo, Garnacho ho anche parlato già con Conte che gli ha illustrato il progetto tecnico, la missione scudetto e le prospettive del Napoli future. Toccherà adesso ai club trovare l’accordo definitivo sulla valutazione del giocatore, che intanto aspetta novità.