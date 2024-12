CdS - Juventus, Fagioli sacrificabile. Ma in calo le quotazioni di uno scambio con Raspadori

Mancano meno di due settimane all'apertura della sessione invernale del mercato e le società cominciano a programmare le mosse per gennaio. In casa Juventus la priorità resta il difensore centrale, alla luce dell'infortunio di Bremer, e secondo il Corriere dello Sport il testa a testa, ad oggi, è tra Antonio Silva del Benfica e David Hancko del Feyenoord.

Poi c'è il fronte uscite: Nicolò Fagioli - si legge - resta il sacrificabile. Il centrocampista piace al Marsiglia, in Premier e al Napoli, con cui si è parlato di uno scambio con Giacomo Raspadori. Tuttavia, al momento, non si sono verificate le condizioni per chiudere l’affare. Il club azzurro resta in ogni caso interessato a Danilo.

Su Raspadori, come vi abbiamo raccontato ieri, c'è pero anche la Roma. Anche in questo caso il Napoli potrebbe imbastire uno scambio, dal momento che in uscita dai giallorossi potrebbe esserci Lorenzo Pellegrini e l'ex Sassuolo stuzzica il palato della società partenopea.