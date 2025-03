CdS - Solet, aumenta la concorrenza: un altro club di A sfida Inter e Napoli

Oumar Solet, difensore centrale dell'Udinese, stuzzica le big di Serie A. Il classe 2000 francese piace a Inter, Napoli e non solo, nonostante una valutazione già importante (20mln circa). Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, nerazzurri e partenopei devono fronteggiare un'altra pretendente.

Si tratta della Roma, che ha già deciso di non confermare Nelsson e non rinnovare il contratto in scadenza di Mats Hummels, che ha faticato per vari tratti della sua stagione e ha condannato i giallorossi in Europa League. Il ds Ghisolfi è un grande estimatore di Solet e vorrebbe provare a fronteggiare le big per ingaggiarlo, affiancandolo a Mancini e N'Dicka in una linea centrale che diverrebbe di tutto rispetto.