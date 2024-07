Ceccarini: "Buongiorno? Il Napoli spinge ma trattativa non semplice. Spinazzola? Parti vicine"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il direttore di Tmw Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato del Napoli.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il direttore di Tmw Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato del Napoli: "Credo che stiano spingendo al massimo per portare Buongiorno al Napoli, la trattativa non è semplice. Ha un contratto lungo col Torino e il club vorrebbe trattenere il ragazzo. La sua partenza potrebbe arrivare solo per una cifra superiore ai 40mln di euro.

Sostituto di Osimhen? Oltre a Lukaku avranno in testa altre alternative, ma bisogna prima la certezza della partenza di Osimhen. Lukaku è molto gradito a Conte e può essere lui la prima alternativa qualora la situazione si potesse sbloccare. Il belga piace anche ad altri club e dovrà pensare anche alla possiblità di trovare una nuova squadra non in tempi lunghissimi.

Spinazzola? Le parti si sono avvicinate. Spinazzola è libero dal punto di vista contrattuale ed è un’ottima soluzione a parametro zero.

Sulle possibili partenze: “Zanoli? Il Genoa è la destinazione favorita. Gaetano? Se non dovesse avere gli spazi che merita al Napoli è giusto che società e giocatore trovino la soluzione migliore Cagliari o Parma che sia. Simeone? Non so dove andrà ma il suo futuro lo vedo lontano dal Napoli. Cheddira? Potrebbe essere una soluzione quello di essere l’uomo pronto all’evenienza. Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi”.