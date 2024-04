Ceccarini fa il punto sul mercato: "Da Buongiorno e Todibo a David, tutti i nomi seguiti"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, si è espresso così nel suo editoriale

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, si è espresso così nel suo editoriale: "Osimhen è in partenza. Il club azzurro per lasciarlo andare chiederà una cifra vicina alla clausola rescissoria. Il Napoli si sta attivando per sostituirlo nella maniera migliore. E a oggi Jonathan David è il nome su cui si stanno concentrando tutti gli sforzi. Il centravanti del Lille è legato alla società francese fino al 2025. La valutazione è almeno di 35 milioni di euro, il Napoli è determinato a fare questa operazione. È chiaro che la cessione di Osimhen potrà finanziare anche altri acquisti.

In difesa è necessario un intervento importante. L’arrivo di Natan in estate non ha portato quel valore aggiunto che serviva per compensare la partenza di Kim. I nomi che sicuramente vanno tenuti presenti sono quelli di Buongiorno, Scalvini, Theate, Hancko e Todibo. Sul centrale del Torino c’è però anche la concorrenza del Milan.

Poi c’è il problema della richiesta, superiore ai 40 milioni di euro. Identica situazione anche per Scalvini, che anche in questa stagione sta dimostrando tutto il suo valore. Leggermente meno complicata la strada che porta a Theate. Il belga, di proprietà del Rennes, ha un contratto di altri tre anni. Con 25 milioni più bonus l’affare si potrebbe concludere. E il discorso vale pure per Hancko del Feyenoord. Infine c’è da monitorare anche Todibo del Nizza. Il francese tra l’altro ha un contratto ancora lungo, fino al 2027. Insomma la lista al momento sembra essere questa. Un altro obiettivo è trovare un giocatore con le caratteristiche di Zielinski. Continua a piacere tantissimo Sudakov dello Shakthar Donetsk. Il Napoli a gennaio si era fatto avanti in maniera concreta, arrivando ad offrire 40 milioni, ora potrebbe tornare a farsi sotto, anche se la richiesta non sarà inferiore si 50 milioni".