Celik nome nuovo, Schira: "Parametro zero, il Napoli ci pensa per giugno"

Il Napoli sul mercato lavora al futuro e guarda anche al mercato degli svincolati, in modo particolare occhi in casa Roma. Ne parla sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira: "La Roma ha il problema Çelik, il terzino turco che vuole un triennale o quadriennale da 4 milioni a stagione. La Roma gli ha offerto un triennale da 2,8: no del turco al rinnovo. Sondaggio del Liverpool, anche la Juve ha chiesto informazioni.

La Juve si era informata anche su Mingueza, ma poi la situazione è finita su un binario morto. Comunque ci sono tante possibilità. La sensazione è che, come ha già fatto con Jonathan David, la Juve ami i parametri zero e possa prenderne uno o due. Ma l’Inter è sempre attenta, c’è la Juve, c’è il Napoli che potrebbe fare delle mosse sui parametri zero, così come tante altre società. Il piatto è molto interessante".