Goretzka-Napoli, Schira: "Il Napoli c'è e sta chiedendo informazioni"

vedi letture

Il Napoli sul mercato lavora al futuro e guarda anche al mercato degli svincolati. Ne parla sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira: "Per Goretzka c'è anche l’interesse del Tottenham. Si era informato il Napoli, c’è il Milan che sta studiando quello che potrebbe essere un grande colpo a zero per costruire un centrocampo con Goretzka, Modrić e Rabiot: sarebbe tanta roba, nell’anno che probabilmente rivedrà il Milan in Champions League".