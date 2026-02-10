Vergara, che affare: al Napoli è costato 15mila euro e ora si punta al rinnovo

di Fabio Tarantino

Il Napoli pronto a rinnovare con adeguamento il contratto di Antonio Vergara. L'azzurro rivelazione del Napoli preso da giovanissimo per 15mila euro, ora pronto per un nuovo accordo con il club di ADL come riferisce Marco Conterio di Tmw sui social. 