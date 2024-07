Cessione Osimhen in stallo: ADL può abbassare pretese ma non scende sotto i 100mln

Il mercato del Napoli è fermo sul fronte d'attacco, dove tutto ruota attorno a Victor Osimhen. Lo scrive il portale SportMediaset, che riferisce le ultime sul futuro del nigeriano: “Sull'attaccante nigeriano c'è la famosa clausola da 130 milioni, ritenuta alta dalle pretendenti in Premier (Arsenal, Chelsea, United) e dal Psg.

De Laurentiis potrebbe ascoltare offerte ma comunque non al di sotto dei 100 milioni. Insomma per ora di concreto c'è poco e il giocatore è in attesa: potrebbe presentarsi in ritiro con Conte per poi capire il suo futuro”.