Cessione Osimhen: Manna a Londra per piazzarlo, l'entourage sente la Juve

vedi letture

La prossima estate in casa Napoli tornerà a tenere banco la cessione di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Nei giorni scorsi Giovanni Manna è stato a Londra per provare a piazzarlo, come riferisce Il Mattino: “Ieri era già rientrato, è assai probabile che abbia provato a comprendere le intenzioni delle big della Premier, Manchester United e Chelsea, per Osimhen. Tutti lo vogliono, ma con uno sconto sulla clausola: De Laurentiis pretende i 75 milioni, ma non alzerà muri invalicabili.

Di sicuro, complicato trattare con la Juventus, che pure ha iniziato i propri contatti con l'entourage di Osimhen. Victor non avrebbe problemi a indossare la maglia bianconera, il problema è il gelo che c'è tra Giuntoli e il club azzurro”.