Cheddira conteso da Cagliari e Udinese: i sardi tentano il sorpasso a sorpresa

Quale futuro per Walid Cheddira? L'attaccante marocchino è conteso da Udinese e Cagliari. Le ultime arrivano da Orazio Accomando, giornalista Mediaset: "Napoli, il Cagliari prova un ulteriore sorpasso sull'Udinese per Cheddira. Oggi giornata decisiva per il futuro dell'attaccante, che lascerà gli azzurri dopo l'arrivo di Hojlund".

