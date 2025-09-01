Ufficiale Cheddira è del Sassuolo: depositato il contratto in Lega

Il Napoli ha finalmente ceduto Walid Cheddira, adesso è ufficiale. Dopo un'intera estate passata da esubero, con un destino già segnato e lontano da Napoli, l'attaccante marocchino ha trovato una nuova sistemazione. E l'ha fatto in Serie A. Infatti, l'ex Bari e Frosinone vivrà la prossima stagione con la maglia del Sassuolo, dove si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il contratto di Cheddira è stato depositato in Lega Serie A da pochi minuti, dunque è affare fatto.

L'attaccante marocchino classe '98, di proprietà del Napoli, è rientrato in azzurro dopo una stagione in prestito all'Espanyol. Nell'ultima annata in Liga, pur avendo collezionato 22 presenze (di cui 5 da titolare), il suo score si è fermato a una sola rete.