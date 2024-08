Cheddira, futuro segnato: addio in vista con un club spagnolo in pole

Ne scrive su X la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli

Il futuro di Walid Cheddira è lontano da Napoli. L'attaccante marocchino, entrato all'80' di Hellas-Napoli, è in lista d'uscita ed il club valuterà le offerte che arriveranno in questi ultimi giorni di calciomercato. Ne scrive su X la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli: "Cheddira, futuro segnato: andrà via da Napoli! Diversi club sul calciatore tra #Italia ed estero, Espanyol pista molto concreta".