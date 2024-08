Cheddira lascerà il Napoli: già quattro squadre chiedono informazioni

Il Cagliari non cambia priorità: Gianluca Gaetano (24) resta il nome per il centrocampo, mentre per l’attacco è stato chiesto al Napoli il marocchino Walid Cheddira (26). Sull’ex Bari, reduce dal prestito al Frosinone, ci sono però anche i riflettori del Tolosa e dell’Espanyol, mentre in passato si è mosso, senza affondare, il Venezia. Di certo, il classe ’98 lascerà di nuovo il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.