Cheddira può partire: Conte valuta la cessione, tre club già interessati

vedi letture

Oltre a Cagliari ed Hellas Verona, ampliando gli orizzonti oltreconfine, Cheddira stuzzica anche il palato dell'Espanyol, in Spagna.

Victor Osimhen resta in uscita dal Napoli, in attesa che si sblocchi la pista che potrebbero portarlo al Paris Saint-Germain o in Premier League. Ma il centravanti nigeriano non è l'unico del reparto avanzato di Antonio Conte che lascerà il club azzurro. Stando a quanto riferito da Tuttosport, potrebbe andare via anche Walid Cheddira, per il quale le valutazioni sono in corso.

Sulle tracce del calciatore marocchino ci sono diversi club. Il quotidiano piemontese ne cita tre, due in Italia e uno all'estero. L'ex Frosinone e Bari piace a Cagliari ed Hellas Verona, che gli permetterebbero di avere maggiore spazio e di provare ad essere protagonista in Serie A. Oltre a rossoblù e scaligeri, ampliando gli orizzonti oltreconfine, Cheddira stuzzica anche il palato dell'Espanyol, in Spagna.