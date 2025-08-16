Cheddira-Udinese, Schira: "Visite mediche a Villa Stuart, ecco quando"

vedi letture

Walid Cheddira viaggia veloce verso l'Udinese. Dopo la definizione dell'affare tra il Napoli e il club bianconero, lunedì potrebbe essere il giorno delle visite mediche. A scriverlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira tramite il proprio account X: "L'Udinese sta pianificando le visite mediche di Walid Cheddira a Villa Stuart lunedì".

Il 27enne marocchino ha disputato 22 presenze con l'Espanyol, con un gol, mentre l'anno precedente aveva vissuto la Serie A per la prima volta, con la maglia del Frosinone, totalizzando 35 presenze e 7 reti. Cheddira, dunque, si prepara alla sua seconda stagione di Serie A, stavolta con la maglia dell'Udinese.