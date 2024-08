Chelsea, il problema sovrannumero è serio: in 4 rischiano di finire fuori lista, anche Lukaku

Raheem Sterling non è stato l'unico grande nome a mancare dalla lista di convocati ieri per il Chelsea nel big match di campionato contro il Manchester City. Ma il numero esagerato di calciatori a disposizione di Enzo Maresca costringerà comunque il tecnico italiano a prendere delle decisioni importanti e scomode, dovendo presentare la rosa finale di Premier League per la stagione 2024-25. Il numero massimo di giocatori da registrare è 25, tenendo presente anche 8 giocatori "local" (un giocatore registrato nel club da almeno 36 mesi o tre stagioni intere prima del suo 21° compleanno) e il numero illimitato di giocatori Under 21.

Le scelte dovranno essere presentate tassativamente dopo la chiusura del mercato estivo, quindi la domanda è scontata: chi rischia di rimanere fuori dalla squadra per la stagione corrente di Premier League? Tenendo presente le convocazioni di ieri in casa Blues, 4 dei 20 giocatori sono Under 21, perciò 9 dei giocatori che hanno saltato il big match con il City possono essere inclusi nella rosa di 25 uomini in campionato. Otto degli esclusi di ieri sono comunque sotto i 21 anni e non devono preoccuparsi, viste le regole impartite dalla Lega inglese.

Nel frattempo il club londinese ha chiarito di essere aperto alla cessione di almeno 4 giocatori, ossia Kepa, Chilwell, Gallagher e Lukaku. Questo lascia 9 posti per 10 giocatori, compresi tre portieri, perciò nessuno tra Armando Broja, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, Reece James e Raheem Sterling dovrebbe rischiare il posto. In conclusione, chi rischia davvero di rimanere fermo fino al mercato di gennaio sono proprio i quattro dichiarati cedibili, in assenza di un accordo per un trasferimento.