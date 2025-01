Chelsea, Maresca su Garnacho: "Sono contento della mia rosa"

vedi letture

“Sono attualmente molto contento della rosa a disposizione e mi reputo soddisfatto dei giocatori che alleno”. Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, ha parlato così in conferenza stampa in merito ad un possibile interessamento dei Blues per Garnacho, talento argentino del Manchester United che tanto piace anche al Napoli ma che ha una valutazione di mercato eccessiva: 65 milioni la richiesta degli inglesi.

