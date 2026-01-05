Chiesa apre alla Juventus! Romano: "Tutto dipende dal Liverpool"

vedi letture

Federico Chiesa è uno dei nomi che il Napoli tiene in considerazione in questo mercato di gennaio in cui servirà un rinforzo in avanti. Ma sul giocatore c'è l'ombra forte della Juventus, interessata a riportarlo a Torino appena sei mesi dopo il suo addio. A scriverlo è Fabrizio Romano:

"Chiesa sarebbe aperto al ritorno alla Juventus questo mese, ma l'accordo dipenderà dal Liverpool. La formula e le condizioni dell'accordo saranno fondamentali, con la Juve interessata. La palla passa al Liverpool", scrive l'esperto di mercato su X.