Chiesa-Napoli, entourage Ramadani: "Piaceva al club azzurro, c'era trattativa..."

“Chiesa, l’esterno offensivo del Liverpool, calciatore gestito proprio dalla Lian di Ramadani, è stato oggetto di trattativa con il Napoli. Chiesa - ha detto Ciro Caruso, talent scout a 'Radio Marte' nel corso di Forza Napoli Sempre - è stato nei pensieri del club azzurro, ma è stato Ramadani in persona ad affrontare la questione con il club azzurro e non so come mai non si sia chiuso l’affare. Baridò è un giovane interessante di grande talento. Marianucci è un difensore di valore e ha già l’esperienza giusta per mettersi in mostra.

Hojlund? E’ un attaccante che ha sempre fatto gol, sin dai tempi dell’Atalanta, quando era giovanissimo. Se sta bene, fossi in Conte lo schiererei già titolare contro la Fiorentina”.