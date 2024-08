Chiesa, non solo il Barcellona: ora anche il Liverpool si fa avanti

Quelle in corso sono ore calde per il futuro di Federico Chiesa. Il numero 7 della Juventus come oramai noto da tempo è in uscita dalla Continassa, con Thiago Motta che lo ha escluso dal suo progetto tecnico e col dt Giuntoli che lo ha messo sul mercato. Ma l'offerta giusta, quella in grado di mettere d'accordo sia il giocatore che il club bianconero, ancora non è arrivata.

Sfumate ormai da tempo le piste italiane Roma e Napoli, negli ultimi giorni sembrava potesse risolversi la questione visto il forte interesse del Barcellona. La trattativa con i blaugrana non è decollata, ma adesso si fa avanti una nuova pretendente: come riportato da Fabrizio Romano, il Liverpool di Arne Slot ha provato un primo approccio con il giocatore. Non c'è ancora nullo di concreto, ma i Reds stanno sondando il terreno per un eventuale affondo negli ultimi giorni di mercato.