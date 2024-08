Chiesa sempre nel mirino, ma presto l'agente incontrerà la Roma

Potrebbero registrarsi novità a breve sul mercato della Roma per quanto riguarda l'interessamento nei confronti di Federico Chiesa, pezzo pregiato delle uscite in casa Juventus.

L'interesse giallorosso (così come quello del Napoli di Antonio Conte) per l'esterno della Nazionale di Luciano Spalletti è conclamato oramai da tempo, ma serve trovare la chiave di volta giusta per trasformare il "sogno" in una solida realtà.

A tal proposito potrebbe risultare determinante l'arrivo nelle scorse ore nella Capitale di Fali Ramadani, agente dell'ex Fiorentina. Il quotidiano La Repubblica, infatti, parla di un probabile incontro con la dirigenza del club della famiglia Friedkin.